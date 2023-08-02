والدة هدار جولدن: على الذين أرسلوا ابني للمعركة في غزة إعادته إلى المنزل

شنت والدة الضابط "الإسرائيلي" الأسير في غزة هدار غولدن، مساء اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023، هجوماً حاداً على قادة جيش الاحتلال بسبب فشلهم في إطلاق سراح ابنها من قبضة المقاومة في قطاع غزة لأكثر من تسع سنوات.

وقالت والدة هدار غولدن: "كفى كفى كفى.. حماس تتلاعب بنا في كل ذكرى سنوية لـ(هدار).. الذين أرسلوا ابني للمعركة في غزة عليهم إعادته إلى المنزل، القادة تخلّوا عنه وعن رفاقه الأسرى".

وتوافق اليوم الذكرى التاسعة لأسر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الضابط "الإسرائيلي" غولدن، خلال عدوان 2014 بعد تصدي مجموعة من المقاومين لقوة عسكرية للاحتلال توغلت شرق رفح جنوب قطاع غزة.