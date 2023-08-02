إصابة طفل وشاب بالرصاص خلال مواجهات شرقي رام الله

أصيب طفل وشاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شرق رام الله.

وحسب المصادر المحلية، فقد داهمت قوات الاحتلال القرية واندلعت مواجهات، أطلقوا خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة طفل (13 عاما)، وشاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق.

وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على المدخل الشرقي للقرية، لاستفزاز المواطنين وتقييد حركتهم.ر