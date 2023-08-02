الأردن: الجيش يُحبط محاولة تسلل "إسرائيلي" إلى المملكة

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023، إلقاء القبض على "إسرائيلي" حاول التسلل إلى داخل المملكة عبر الحدود مع الكيان.

وجاء ذلك في بيان، نشره الجيش الأردني على موقعه الإلكتروني الرسمي، عن مصدر عسكري وصفه بأنه "مسؤول".

وكشف المصدر أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت، أمس الثلاثاء، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخص من الطرف الآخر إلى داخل الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة، مضيفاً أن قوات حرس الحدود قامت بتطبيق قواعد الاشتباك وتم إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة "حازمة في التعامل بكل قوة لحماية الحدود ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب"، وأنها "ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".

والجدير بالذكر، أن عمليات التسلل نادرة بين الأردن والاحتلال، اللذين تربطهما "معاهدة سلام" منذ عام 1994.

وبحسب وكالة فرانس برس، فإن عقوبة التسلل من دون سلاح في الأردن هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى عام، فيما تتراوح عقوبة حيازة المخدرات لغرض التعاطي بين ثلاثة أشهر وثلاثة أعوام وتصل الى 20 عاماً في حال حيازتها للإتجار.

وسبق أن أصدرت محكمة أردنية، في يناير 2020، حكماً بالسجن أربعة أشهر وغرامة مالية قرابة 1500 دولار بحق "إسرائيلي" حاول التسلل إلى المملكة.

وأدين ذلك "الإسرائيلي" الذي تم توقيفه، في تشرين أول/أكتوبر 2019، بـ "التسلل إلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة" و"حيازة مخدرات".

ويرتبط الأردن مع الاحتلال بثلاثة معابر حدودية، هي الشيخ حسين "معبر نهر الأردن من جانب الاحتلال"، وجسر الملك حسين "النبي من جانب الاحتلال"، ووادي عربة "معبر إسحاق رابين من جهة الاحتلال".