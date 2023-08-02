6 وفيات من عائلة واحدة جراء حادث سير في السعودية

لقي 6 أفراد من عائلة سعودية مكونة من 7 أفراد مصرعهم في حادث مروري على طريق قريضة الزراعي الرابط بين محافظة المهد والمدينة المنورة.

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن العائلة مكونة من الأب والأم وابن في الـ11 من العمر، فضلا عن ثلاث بنات تبلغ أعمارهن 20 و17 و15 عاما، فيما نجا طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، حيث يتلقى العلاج بمستشفى الولادة بالمدينة.

وأفاد سياف الشهراني، شقيق المتوفى، بأنه تم تكليف أخيه بالدفاع عن الوطن في الحد الجنوبي قبل سنتين، فقرر أن ينقل عائلته إلى الجنوب، مؤكدا أنه كان في طريقه للعودة بعائلته وأثاث منزله من تبوك إلى الحد الجنوبي، حين وقع الحادث وانقلبت مركبتهم على طريق قريضة، ما أسفر عن مصرع جميع أفراد العائلة باستثناء أصغر الأطفال.

وكشف المتحدث باسم تجمع المدينة المنورة الصحي، عبد الرحمن حمودة، لصحيفة "عكاظ"، أن الطفل نقل من موقع الحادث عبر طيران الإخلاء الطبي التابع للهلال الأحمر إلى مستشفى الولادة بالمدينة المنورة، مؤكدا أن وضعه الصحي مستقر، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتجدر الإشارة إلى كثرة الحوادث المرورية على طريق قريضة الزراعي، نتيجة تدهور الطريق الذي يفتقر إلى السلامة المرورية.