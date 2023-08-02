الاحتلال يُقرر هدم منزل مُنفذ عملية إطلاق النار في حوارة

قرر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023، هدم منزل الأسير خالد خروشة، بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار في 26 فبراير 2023 في حوارة في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، أدت إلى مقتل مستوطنين اثنين.

وقال الناطق بلسان جيش الاحتلال: "يقرر تدمير المنزل الذي كان يسكن فيه خالد خروشة لضلوعه مع آخرين تنفيذ عملية إطلاق نار في 26 فبراير 2023 في بلدة حوارة وأدت لمقتل 2 من المستوطنين".

وتتهم قوات الاحتلال الأسير خروشة بمساعدة والده الشهيد عبد الفتاح خروشة (49 عاما)، بتنفيذ عملية فدائية في بلدة حوارة والتي أدت لمقتل مستوطنين إثنين، في 26 فبراير الماضي.