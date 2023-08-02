3 إصابات بالرصاص بينهم خطيرتان في الداخل المحتل

أصيب 3 أشخاص في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023، في بلدة دير حنا في منطقة الجليل، شمالي فلسطين المحتلة، فيما أصيب شخص بجريمة منفصلة ارتكبت في كفركنا في الداخل الفلسطيني المحتل.

وأسفر إطلاق النار في دير حنا عن إصابة شخصين بحالة خطيرة، وإصابة امرأة بحالة طفيفة، بحسب ما جاء في بيان مقتضب صدر عن "شرطة" الاحتلال.

وقالت: إن المصابين هما شابان في العشرينات من العمر؛ مضيفة أن عناصرها وصلوا إلى موقع الجريمة وشرعوا بالتحقيق وبدأوا في البحث عن مشتبه بهم.

وفي كفر كنا، جاء في بيان صدر عن خدمة "نجمة داوود الحمراء" أن طواقمها قدموا العلاج الأولي لشاب يبلغ من العمر 21 عاما حالته خطيرة، وعملت على نقله إلى مستشفى "بوريا" في طبرية.

وجاء في بيان صدر عن "شرطة" الاحتلال أنها فتحت تحقيقا في جريمة إطلاق النار في كفر كنا، وأضافت أن عناصرها وصلوا إلى موقع الجريمة وبدأوا في البحث عن مشتبه بهم.

كما أصيب شاب بجراح متوسطة الخطورة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة سخنين. وأفادت مصادر محلية بأن طواقم الإسعاف قدمت الإسعافات الاولية للمصاب ونقلته إلى المستشفى لاستكمال العلاج.