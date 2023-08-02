تشكيلة ريال مدريد ويوفنتوس في المباراة الودية- التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد اليوم، من المقرر أن يخوض فريق ريال مدريد الإسباني مباراة ودية قوية أمام نظيرة فريق يوفنتوس الإيطالي "السية العجوز" في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت السعودية وفلسطين من فجر يوم أمس الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، على أرضية ملعب "استاد كامبينغ وورلد" في إطار مباريات التحضير للموسم الكروي الجديد 2023-2024 ضمن جولة أبطال كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يسعى كل فريق لإثبات قوته على الأخر، أما بالنسبة للمشجعين فإنهم يبحثون عن تفاصيل اللقاء من تشكيلة متوقعة وقنوات ناقلة وروابط بث للمباراة.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة امام يوفنتوس وديا

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة امام يوفنتوس وديا، تنطلق مباراة ريال مدريد الاسباني امام نظيرة يوفنتوس الايطالي في منافسة وديا استعدادا للموسم الكروي الجديد في منتصف اليل الاربعاء والصابح الخميس 3 من شهر اغسطس الجاري تحت انظار الجميع، ويبحث عشاق الفريق الملكي في مختلف أرجاء العالم عن تشكيلة ريال مدريد في مباراة اليوم، وبدوره ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تشكيلة ريال مدريد ويوفنتوس في المباراة الودية- التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد اليوم.

تشكيل ريال مدريد أمام يوفنتوس اليوم

تشكيل ريال مدريد أمام يوفنتوس اليوم، تشكيلة ريال مدريد المتوقعة امام يوفنتوس، هذه المباراة ليست سوى ودية، تحضيراً للموسم المقبل، لكن المدير الفني كارلو أنشيلوتي يريد التعرف على قدرات فريقه لذلك يختار تشكيلات متنوعة من لاعبيه المتاحين على أمل أن يحظى بتشكيلة أساسية يخوض بها الموسم الكروي في جميع البطولات، ونرفق لكم التشكيل المتوقع الذي يأتي على النحو التالي: يأتي في حراسة المرمي : تيبو كورتوا، بينما يأتي في خط الدفاع : ناتشو فيرنانديز _ ايدير ميليتاو _ انطوان روديجير _ لوكاس فاسكيز، ويأتي في خط الوسط : كمافينجا _ تشواميني _ فالفيردي _ جودي بيلينجهام، بينما يأتي في خط الهجوم : فينيسيوس جونيور _ ابراهيم دياز.

تشكيلة يوفنتوس ضد ريال مدريد

تشكيلة يوفنتوس ضد ريال مدريد، تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام ريال مدريد في المباراة الودية 2023، حراسة المرمى: تشيزني، خط الدفاع: دانيلو، بريمر، غاتي، خط الوسط: تيموثي وياه ، لوكاتيلي ، رابيو ، كوسيتيتش، خط الهجوم: كييزا ، ميليك، وإلى هنا ننتهي من نشر مقالة حملت عنوان: تشكيلة ريال مدريد ويوفنتوس في المباراة الودية- التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد اليوم، تشكيلة ريال مدريد المتوقعة امام يوفنتوس وديا.