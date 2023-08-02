موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس الودية بث مباشر والقنوات الناقلة، يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة الحالية لخوض مواجهة ضد نظيره نادي يوفنتوس الايطالي في إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد لعام 2023- 2024، إذ إن مباراة ريال مدريد ويوفنتوس تحظى باهتمام الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم، لذلك يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس بث مباشر والقنوات الناقلة، حيث يهتم الكثير بهذه المباراة المهمة على الرغم من انها ودية.

موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس الودية بث مباشر

موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس الودية بث مباشر، تتجه انظار عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في كل مكان في العالم عن مواجهة من العيار الثقيل والتي تجمع بين فريقي الملكي ريال مدريد الاسباني امام نظيرة يوفنتوس الايطالي في منافسة وديا استعدادا للموسم الكروي الجديد، إذ يستعد الفريقان لخوض مباراة من العيار الثقيل خلال الساعات القليلة القادمة إذ إن صافرة حكم اللقاء تنطلق الساعة الثانية والنصف بتوقيت القدس والرياض من صباح يوم غد الخميس الموافق 3 أغسطس 2023.

متى مباراة ريال مدريد ويوفنتوس الودية بث مباشر

متى مباراة ريال مدريد ويوفنتوس الودية بث مباشر، ينتظر عشاق كرة القدم على أحر من الجمر انطلاق مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في إطار الجولة الاستعدادية للموسم الكروي الجديد 2023-2024، إذ إنّها ستنطلق من أجل أن يعالج المدرب أخطاء فريقه ونقاط الضعف في المراكز ويعزز نقاط القوة أيضا، لهذا فهي تعتبر مهمة بين الفريقين ودفعة معنوية من أجل أن يتوصل الفريقان إلى حل لمعاجلة جميع الأخطار ونقاط الضعف بين صفوفهما قبل الانطلاق الرسمي للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس والقناة الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس والقناة الناقلة، وتمتلك مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية حقوق بث وإذاعة جميع المباريات العالمية عبر شاشتها بشكل حصري لجماهير شمال إفريقيا والشرق الأوسط وبالتحديد abu dhabi sports 1 لنقل مباراة الملكي وكذلك قناة الكويت، التردد: 11411، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 30000، معامل تصحيح الخطأ: ¾، تردد قناة الكويت الرياضية، التردد: 12523، الاستقطاب: أفقي، الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3.