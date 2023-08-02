كم سعر غرام الذهب في السعودية اليوم الاربعاء 2 اغسطس ؟2023

كم سعر الذهب في السعودية اليوم الاربعاء 2 أغسطس 2023، تزداد عليت البحث عبر محرك غوغل عن أسعار الذهب بالريال السعودي، ويسعى فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لرصد أسعار الذهب في السعودية، كما جاءت في اخر تحديث لها.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

هبط سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء، على نحو يغاير الارتفاع العالمي للأسعار الدولية للمعدن النفيس، على خلفية تراجع الدولار.

ويعتمد سعر الذهب في السعودية على مجموعة من العوامل الحاكمة في السوق أبرزها سعر المصنعية على كل غرام من الذهب، كذلك نوع الذهب ومصدره والعلامة التجارية للمنتجات سواء مشغولات أو سبائك.

سعر الذهب في السعودية

سجل سعر الذهب في السعودية عيار 24، نحو 234.86 (62.63 دولار) بحسب منصة "goldprice.

كما سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 205.50 ريال (54.80 دولار)

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 176.15 ريال (46.97 دولار).

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية حوالي 251.89 ريال لعيار 22 فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 242.49 ريال، وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 236.04 ريال.

أسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم المستعمل من عيار 22 نحو 210.29 ريال، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 200.50 ريال، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 171.15 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تنتج في المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولاً إلى كيلوغرام، حقق سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 2.414.38 ريال سعودي (643.83 دولار)، سجل سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا نحو 4.795.88 ريال سعودي (1.278.90 دولار)، بلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية حوالي 11.907.49 ريال سعودي (3.175.33 دولار)، سجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلو غرام نحو 23.768.01 ألف ريال سعودي (6.338.14 دولار).

ويبلغ سعر سبيكة الذهب أوقية في السعودية نحو 7155.84 ريال سعودي (1908.22دولار) والأوقية هي مقياس للذهب تعادل 31.3 غرام من الذهب