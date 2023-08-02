"العمل الحكومي بغزة" تصدر عدة قرارات عقب جلستها الأسبوعية اليوم

أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي، اليوم الأربعاء2/8/2023م، عدة قرارات هامة خلال جلستها الأسبوعية.

وحذرت لجنة العمل الحكومي" خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم رقم 234، من خطورة مخططات الاحتلال تجاه المسجد الأقصى، وإعلانه عن بدء خطوات عملية لبناء "الهيكل المزعوم".

وأدانت اللجنة الاعتداءات والتغولات التي يقوم بها الاحتلال في مدن الضفة الغربية. مطالبة بوضع حد لجرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا.

وقررت اللجنة ما يلي:

-المصادقة على تنفيذ إجراءات المرحلة الثانية من فتح شارع خليل الوزير (اللبابيدي) -رقم 3- بمدينة غزة وصولاً لشارع صلاح الدين

-الموافقة على تخصيص أرض بغرض إنشاء محطة تحويل كهرباء غرب غزة

-صرف مبلغ مالي لصالح هيئة المعابر والحدود، بغرض إتمام تطوير صالة الشهيد/ سعيد صيام في معبر رفح البري

-إعفاء أصحاب ورش صيانة المركبات من إحضار خلو الطرف الضريبي عند تسجيل الورشة لأول مرة لدى وزارة النقل والمواصلات

-إقرار توصيات تقرير وزارة التنمية الاجتماعية حول الخدمات المقدمة للطلبة الناجحين في الثانوية العامة، أبناء الأسر المستفيدة من الشؤون الاجتماعية

-تشكيل فريق حكومي لتحديد متطلبات تطوير المنظومة المحوسبة في العيادات الخارجية بوزارة الصحة

-المصادقة على اتفاقية لإنشاء محطات إنتاج كهرباء بالطاقة الشمسية باستخدام المساحات المتاحة في المقابر والشوارع الرئيسية في قطاع غزة، سعيا لزيادة مصادر الطاقة وتقليل العجز الحالي

-تشكيل فريق حكومي موحد، للتفتيش والمتابعة على المنشآت السياحية

-اعتماد توصيات تقرير أعمال اللجنة التوجيهية للتطوع في المؤسسات الحكومية

-معالجة الأوضاع الإدارية لعدد من الكوادر التعليمية وتعديل مسمياتهم الوظيفية للمرتبة المستحقة

-إحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر، ممن انطبقت عليهم معايير التقاعد