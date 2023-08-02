سعر الذهب في الاردن خلال التعاملات المسائية اليوم الاربعاء 2 اغسطس 2023

سعر الذهب مقابل الدينار الأردني بالتعاملات المسائية اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023، رصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في هذه المقالة أسعار الذهب في الأردن، حيث تحظى أسعار الذهب باهتمام بالغ من قبل الكثير من الأشخاص، الراغبون في اقتناء الذهب، وفي السطور التالية التحديث الأخير لأسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء.

كم سعر الذهب في الأردن

شهد سعر الذهب في الاردن هبوطاً اليوم طفيفا الأربعاء مخالفة ارتفاع المعدن الأصفر عالميا،

أسعار الذهب اليوم في الاردن

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن نحو 44.45 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 33.34 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 25.93 دينار أردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 38.89 دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن حوالي 1.382 ألف دينار أردني، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن نحو 44.448 ألف دينار أردني، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن حوالي 311.14 دينار أردني.

أسعار الذهب العالمية

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، إثر قرار وكالة فيتش تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وهو ما زعزع الثقة في الاقتصاد الأمريكي قبل صدور بيانات مهمة منتظرة هذا الأسبوع.