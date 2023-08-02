"المجلس التشريعي" يطالب بالإسراع بصرف رواتب الموظفين بغزة

طالبت لجنة الموازنة والشؤون المالية بالمجلس التشريعي لجنة متابعة العمل الحكومي بالعمل على الإسراع بصرف الرواتب للموظفين.

وأشار بيان للجنة المجلس التشريعي إلى مطالبتها للجنة العمل الحكومي بضرورة الالتزام بصرف الرواتب بصورة شهرية.

وأوفدت لجنة متابعة العمل الحكومي، نائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي د. محمد الفرا، ووكيل وزارة المالية أ. عوني الباشا، لتوضيح الوضع المالي الحكومي والوقوف على الحقائق حول الازمة المالية في الحكومة.

واجتمع المسؤولان مع رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، ورئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية د. يحيى العبادسة، وبينا بالأرقام واقع العجز المالي المتراكم منذ مطلع عام 2021م وحتى منتصف العام الجاري يزيد عن 116 مليون شيكل، وأن الحكومة تعمل على قدم وساق لتأمين فاتورة الرواتب، ولم تتوانى لحظة في التأخر عن القيام بالتزاماتها، وان ارتفاع اسعار المحروقات اقليمياً، وسعي الحكومة الى تغطية ذلك الارتفاع من خزينة وزارة المالية دون المساس بأسعار المحروقات بالنسبة للمواطنين، شكَّل عبئاً اضافياً تحملته الحكومة.

بدوره أشاد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، ورئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية د. يحيى العبادسة بجهود وزارة المالية ولجنة متابعة العمل الحكومي على ادارتهم للأزمة المالية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعشيها قطاع غزة.