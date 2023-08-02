وفاة الشاعر الفلسطيني الكبير زكريا محمد

تُوفي اليوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس/ أب 2023، الشاعر الفلسطيني الكبير زكريا محمد عن عمر ناهز الـ73 عامًا.

وولد الشاعر زكريا محمد في الزاوية بمحافظة نابلس عام 1950، هو شاعر وكاتب وباحث فلسطيني.

ودرس الأدب العربي في جامعة بغداد بالعراق، وبعد تخرجه في عام 1975 انتقل إلى بيروت وعمل في الصحافة.

محرّر وكاتب صحفي

وعمل محررًا وكاتبًا صحفيًّا منذ الثمانينيات، في منابر إعلامية وثقافية فلسطينية مختلفة في بيروت وعمّان ودمشق، أهمها مجلات "الحرية"، و "الفكر الديمقراطي".

وتولَّى منصب نائب رئيس تحرير مجلة "الكرمل" التي ترأسها محمود درويش بعد عودته إلى فلسطين عام 1994.

له عدَّة كتب في الشعر والرواية والميثولوجيا وأدب الأطفال، وهو عضو مؤسس وعضو مجلس الأمناء لمركز مسارات.

نال الشاعر الراحل زكريا محمد جائزة محمود درويش للثقافة والإبداع عام 2020 في دورتها الحادية عشرة.

اعتقال لدى أمن السلطة

واعتقلته أجهزة أمن السلطة في رام الله، في أغسطس/ آب 2021، خلال قمع وقفة مندّدة بحملات الاعتقال السياسي على ميدان المنارة وسط رام الله أمس.

وأكد بعد الإفراج عنه أن السلطة الفلسطينية تحوَّلت إلى نظام قمعي يعمل لمصلحة الاحتلال.

وفي حينه استنكر أدباء وشعراء وصحفيون الاعتقال كاتبين: "هو أكبر من سجونكم فأين ستضعونه".