محكمة صهيونيّة تصدر حكماً بحق أسير من طولكرم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:35 م
02 اغسطس 2023
محكمة صهيونيّة تصدر حكماً بحق أسير من طولكرم
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أصدرت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء2/8/2023م، حكماً بحق أسير من بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة.

وبحسب مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، فإن  محكمة سالم العسكرية الصهيونية أصدرت حكمًا بحق الأسير المجاهد سيف الله خالد يوسف شحادة من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة؛ بالسجن الفعلي 14 شهرًا، وغرامة مالية بقيمة 2000 شيقل.

يشار إلى أن إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال قد بلغ نحو (4450) أسير، منهم (32) أسيرة بينهم فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (160) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين نحو (530) معتقلًا.

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