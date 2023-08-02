بالصور الإدارة العامة لشؤون العشائر بالوسطى تبحث مع الشرطة الحفاظ على السلم المجتمعي

نظمت الإدارة العامة لشؤون العشائر – دائرة الوسطى، لقاءً تشاورياً لتمتين النسيج الداخلي، والحفاظ على الأمن والأمان والحفاظ على السلم المجتمعي.

وشارك في اللقاء الذي دعا له مدير العشائر والإصلاح في المنطقة الوسطى الحج ابو حمزة سلمان، لفيف كريم من الوجهاء ورجال الإصلاح والمشايخ والمخاتير، إلى جانب حضور وتفاعلٍ كبير من محافظ شرطة المحافظة الوسطى ناصر ابو ناصر، ومدراء المراكز الشرطية في المحافظة وهم: المقدم سامي صباح مدير شرطة دير البلح، والمقدم ابو النور البيومي مدير شرطة النصيرات، والمقدم ابو مهدي عقل مدير شرطة ابو مدين.

كما، وشارك في اللقاء الجامع د. ماهر الحولي رئيس المجلس الأعلى لدائرة الإصلاح، الذي حثَّ على ضرورة واهمية التواصل لحل أي إشكالية تتعلق بالسلم المجتمعي، مشيراً إلى انَّ دور رجال الإصلاح لا يقل عن دوراً عن الأدوار التي يؤديها الشرطي والمقاوم في الميدان.

بدوره، أوضح محافظ شرطة المحافظة الوسطى ناصر ابو ناصر أنَّ المحافظة بما تملكه من سلطات وإمكانيات ستسخرها لصالح تمتين الجبهة الداخلية، والسلم الأهلى.

وأشار إلى تفعيل منظومة التعاون والتشاور مع رجال الإصلاح، مبدياً ترحيبه بفتح كافة الأبواب أمام رجال الاصلاح للتدخل في القضايا ذات الشأن العام والخاص للحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي.





