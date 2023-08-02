لجنة المزاودات في سلطة الأراضي تواصل أعمالها لتأجير أراضي حكومية للزراعة

شرعت سلطة الأراضي ومن خلال لجنة المزاودات المكونة من عدة وزارات حكومية في طرح أراضي حكومية للإيجار الزراعي عن طريق اعلان مزاودات بالظرف المختوم بقيمة إيجاريه للدونم الواحد، سواء للاستخدام الزراعي أو الحيواني.

بهدف زيادة مساحة الأراضي المستخدمة للزراعة وزيادة الانتاج الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع وخلق فرص عمل للمواطنين.

ومن جهته، أكد رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز على أن عملية تأجير الأراضي الحكومية للاستثمار الزراعي أو الحيواني تساهم بشكل كبير في توفير ما يحتاجه القطاع من السلة الغذائية وتساعد في الاستثمار الأمثل للأراضي الحكومية .

وأشار د. الباز إلى أن عملية التأجير تتم بكل شفافية بحيث يتم الاعلان للراغبين بالتقدم للمزاودة واستقبال الطلبات بالظرف المغلق وترسيتها حسب الاصول وحسب شروط المزاودة .

وبين د. الباز أن طرح الاراضي الحكومية للمزاودة يأتي لتنظيم عملية استئجار الأراضي بما يخدم القطاع العام والخاص ويساعد في ايجاد فرص عمل في ظل الارتفاع الكبير في نسبة الشباب المتعطلين عن العمل في قطاع غزة .

وقال الباز:"إن المرحلة الحالية شملت طرح (50) دونم للإيجار في مناطق مختلفة من القطاع"، مشيراً الى أن عملية التأجير تأتي ضمن الأولويات لاستثمار الأراضي وحسن إدارتها وان سلطة الأراضي سعت الى تحسين الاستثمار الزراعي من خلال زيادة المساحات المؤجرة ومراقبة تنفيذ المواطنين لأهداف التأجير".

وأشار الى أن تجربة سلطة الأراضي في مشروع المشروع الزراعي في أم النصر كانت ناجحة وتسعى الى تطويرها وتنفيذ مشاريع مماثلة في مناطق اخرى .