هكذا تظاهر الشهيد المزارعة بالمرض ليتمكن من إدخال المسدس وتنفيذ العملية !

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة حول العملية التي نفذها الشهيد مهند المزارعة عصر أمس في مستوطنة معاليه أدوميم وأسفرت عن إصابة 6 مستوطنين وصفت حالة اثنين منهم بأنها خطيرة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن والد الشهيد مهند يعمل في بلدية المستوطنة، وهو من تدخل لتوظيف ابنه للعمل في هناك.

وأوضحت "وفقا للتحقيقات التي أجريت"، أن الشاب مهند مزارعة تظاهر أمس بأنه مريض ويجب أن يذهب إلى بيته في العيزرية، وأن مستوطنا (يدعى تسفيكا كوهين يعمل معه في نفس المركز)، قام بتوصيله بمركبته إلى مدخل المستوطنة، وبعد نحو ساعتين عاد الشاب مهند المزارعة إلى المستوطنة بعد أن أحضر المسدس الذي نفذ فيه العملية.

ونوهت بأن المستوطن تسفيكا كوهين (الذي قام بتوصيل الشهيد المزارعة إلى مدخل المستوطنة بمركبته) كان أصيب قبل 7 سنوات بجروح خطيرة في عملية طعن.

وأشارت إلى أن الشاب مهند دخل إلى المستوطنة عبر المدخل الرئيسي دون أن يتم تفتيشه، ووصل حتى وسط المستوطنة ونفذ عمليته، وأنه عثر على علبتي رصاص تحتوي كل منهما على 50 طلقة من عيار 9 ملم بحوزته.

ولدى وصوله المستوطنة مجددا، بدأ بإطلاق النار عند مطعم صغير، وأصاب بداخله أحد المستوطنين فيما تمكن صاحب المطعم والمستوطنين الآخرين من النجاة بأنفسهم، قبل أن يخرج وينتقل بين المحال المجاورة وهو يطلق النار قبل أن يتبادل إطلاق النار مع جندي إسرائيلي كان يمر بالمكان ويستشهد.