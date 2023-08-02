رئيس حصر أضرار جنين : 54 منزلاً مدمر بالكامل و45 يوماً قد تستغرق مدة بناء البنية التحتية

أكد د.توفيق البديري رئيس لجنة حصر الأضرار وإعادة الإعمار في مدينة جنين، اجتماع لجنة إعمار مخيم جنين بحثت بالأمس التعاقد مع المقاولين لتنفيذ البينة تحتية في المخيم ومحيطيها .

وقال البديري خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها "وكالة فلسطين اليوم": إنه تم اعتماد العدد الكلي للمنازل المدمرة بشكل كامل حيث بلغت 54 منزلاً.

وبين البديري أنه تم تقسيم المنازل إلى قسمين قسم تدمير جزئي سيتم ترميمه وآخر تدمير كلي،ستتم إزالته وإعادة بنائه مرة أخرى.

وبخصوص موضوع التعويضات، بين أن هناك اجتماعا قد عقد بين "الأونروا" وأوتشا" والحكومة لتنظيم عملية التعويض كون أن الدمار ينقسم إلى قسمين أحدهما يتبع للمخيم وآخر لمدينة جنين.

وبشأن المدة التي قد تستغرقها لإعادة البنية التحتية، قال: " المدة قد تكون من 40-45 يوماً فقط، وإعادة الكهرباء قد يستغرق أسبوعين.

