عملية تسلل إلى مستوطنة غوش قطيف بتاريخ 22/07/2002

بقلم: أ. ياسر صالح

وحدة الأرشفة والتوثيق في مؤسسة مهجة القدس

ورد الخبر في صحيفة هآرتس الصادرة بتاريخ 23/07/2002م في صفحتها السادسة: "إصابة جنديان إسرائيليان إصابة خفيفة في قطاع غزة".

وورد الخبر في صحيفة القدس العربي بتاريخ 23/07/2002م في صفحتها الخامسة: "عُلم من مصادر عسكرية إسرائيلية وفلسطينية متطابقة أن فلسطينيًا استُشهد فجر أمس الإثنين قرب مجمع مستعمرات غوش قطيف في جنوب قطاع غزة، وزعم متحدث عسكري إسرائيلي هاجمت مجموعة إرهابين رصدتها قبل الفجر قرب وقع عسكري واشتبكت معها وأصابت اثنين من عناصرها فيما أصيب إسرائيليان بجروح خفيفة".

واستنادًا إلى مصدر عسكري إسرائيلي: "عنصرين سقطا في صفوف المجموعة الفلسطينية ولكن المصدر في حركة الجهاد الإسلامي أوضح أن عنصرًا واحدًا من الجناح العسكري للحركة استُشهد في الهجوم وهو عماد أبو عيشة 21 عامًا فيما تمكن عنصر آخر من الفرار باتجاه مدينة خانيونس".

"وقد وقع الاشتباك قرب مستعمرة تل قطيفة في مجمع مستعمرات غوش قطيف في جنوب قطاع غزة".

وورد كذلك: "من ناحيها توعدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أمس باستمرار عملياتها العسكرية كرد على جرائم العدو الإسرائيلي التي تُرتكب ضد الفلسطينيين يوميًا".

حديثنا في المرة القادمة عن عملية استشهادية قرب مركز شرطة في أم الفحم