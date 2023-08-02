5 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة من الأسر في سجون الاحتلال

يدخل خمسة أسرى من قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أعوامًا جديدة في سجون الاحتـلال الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الأسرى والمحررين، عن أسماء هؤلاء الأسرى وهم:

1. الأسير أحمد عبد الرحيم شمالي من مدينة غزة يدخل اليوم عامه ال16، وهو بالسجون لمدة محكوم 18 عامًا.

2. الأسير مالك أحمد حلس من مدينة غزة يدخل اليوم عامه ال16، وهو محكوم بالسجن لمدة 20 عامًا.

3. الأسير وائل عادل عودة من مدينة غزة يدخل اليوم عامه ال9، وهو محكوم بالسجن لمدة 12 عامًا.

4. شريف عبد المنعم وادي من مدينة غزة يدخل اليوم عامه ال16، وهو محكوم بالسجن لمدة 17 عامًا.

5. الأسير رامي صالح العيلة من مدينة غزة يدخل عامه ال16، وهو محكوم بالسجن لمدة 17 عامًا.