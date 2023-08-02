أسعار الذهب عيار 21 في فلسطين اليوم الأربعاء 2-8-2023

جاءت أسعار متوسط الذهب اليوم الأربعاء 2-8-2023، بأسواق المال في فلسطين بالشيكل على النحو التالي:

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 وصل عند مستوى 226.61 شيكل عند مستوى 62.60 دولار

سعر الذهب عيار 22 وصل عند مستوى 207.72 شيكل عند مستوى 57.38 دولار

اسعار الذهب عيار 21 وصل عند مستوى 198.28 شيكل عند مستوى 54.77 دولار

اسعار الذهب عيار 18 وصل عند مستوى 169.96 شيكل عند مستوى 46.95 دولار

سعر الذهب عيار 14 وصل عند مستوى 132.19 شيكل عند مستوى 36.52 دولار

سعر الذهب عيار 12 وصل عند مستوى 113.30 شيكل عند مستوى31.30 دولار

اسعار أوقية الذهب وصل عند مستوى 7,047 شيكل عند مستوى 1,947 دولار

اسعار جنيه الذهب وصل عند مستوى 1,586 شيكل عند مستوى 438.20 دولار

اسعار كيلو الذهب وصل عند مستوى 226,605 شيكل عند مستوى 62,598 دولار