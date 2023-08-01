أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 2 أغسطس 2023- استقر سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء، على الرغم من التراجع العالمي للأسعار الدولية للمعدن النفيس.

ويعتمد سعر الذهب في السعودية على عوامل مجموعة من العوامل الحاكمة في السوق أبرزها سعر المصنعية على كل غرام من الذهب، كذلك نوع الذهب ومصدره والعلامة التجارية للمنتجات سواء مشغولات أو سبائك.

عالميا، انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي وبينما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع بحثا عن إشارات حول المدة التي يمكن أن يستمر فيها رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1963.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0116 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.4 بالمئة لتصل إلى 1962.90 دولار للأوقية.

وأغلقت أسعار الذهب في يوليو تموز على ارتفاع 2.3 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع شهري في أربعة أشهر بفعل توقعات المستثمرين باقتراب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية.

وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة لتصل إلى 24.70 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 948.77 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1278.04 دولار.

سعر الذهب في السعودية

سجل سعر الذهب في السعودية عيار 24، نحو 235.59 (62.82 دولار) بحسب منصة "goldprice.

كما سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 206.14 ريال (54.97 دولار)

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 176.69 ريال (47.12 دولار).

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية حوالي 252.67 ريال لعيار 22 فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 243.24 ريال، وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 236.76 ريال.

أسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم المستعمل من عيار 22 نحو 210.95 ريال، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 201.14 ريال، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 171.69 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تنتج في المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولاً إلى كيلوغرام، حقق سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 2421.82 ريال سعودي (645.82 دولار)، سجل سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا نحو 4810.65 ريال سعودي (1282.84 دولار)، بلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية حوالي 11944.17 ريال سعودي (3185.11 دولار)، سجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلو غرام نحو 237.234 ألف ريال سعودي (63262 دولار).

ويبلغ سعر سبيكة الذهب أوقية في السعودية نحو 7155.84 ريال سعودي (1908.22دولار) والأوقية هي مقياس للذهب تعادل 31.3 غرام من الذهب