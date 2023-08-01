الكيلة: تسلمنا المخططات الهندسية لمشروع بناء مستشفى سعد صايل الحكومي

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، د.مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة تسلمت المخططات الهندسية لمشروع بناء مستشفى سعد صايل الحكومي في المنطقة الشرقية بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزيرة، الكيلة، في تصريح صحفي: إنه "سيتم البدء بطرح العطاءات لتنفيذ الأعمال الإنشائية قريباً".

وأضافت أن المستشفى سيُقام في المنطقة الشرقية، بمساحة 18 ألف متر مربع في المرحلة الأولى، مشيرةً إلى أنه سيتم توسعته في المرحلة الثانية لمساحة 25 ألف متر مربع.

وأوضحت الوزيرة، أن المستشفى سيتسع لنحو 170 سريراً، وسيضم معظم التخصصات الطبية.