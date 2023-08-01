جريمة تهز مصر: رجل أعمال يقتل ابنه بالرصاص

شهد حي المعادي الراقي جنوب العاصمة المصرية القاهرة جريمة مروّعة، إذ أقدم رجل أعمال شهير على قتل ابنه بطلق ناري.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن خلافًا وقع بين رجل أعمال شهير في مجال بناء السفن وابنه، انتهى بإشهار السلاح وتصويب طلق ناري تجاه الابن.

وبالانتقال إلى موقع الجريمة، تبين أن المتهم رجل أعمال ولديه شركة متخصصة في صناعة السفن، وأن خلافات وقعت بينه وبين ابنه مؤخرًا.

وكشفت التحريات الأولية عن وقوع مشادة كلامية بين الأب وابنه في يوم الجريمة، فأطلق الأب النار من مسدسه "طبنجة" على ابنه وأرداه قتيلاً.

وأشارت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن المجني عليه في أواخر العقد الثالث، وتمكنت القوات في وقت لاحق من القبض على المتهم وإحالته للنيابة.

من جهتها، قررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وتشريح جثة المجني عليه، وإرسال سلاح الجريمة للطب الشرعي لمضاهاته بالإصابات.

كما أمرت النيابة بعرض المتهم على الطب الشرعي للوقوف على تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، وطالبت المباحث الجنائية بسرعة الانتهاء من التحريات.