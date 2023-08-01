موعد مباراة النصر والزمالك في البطولة العربية 2023- طرق حجز تذاكر مباراة النصر والزمالك- يبحث الكثيرون من عشاق كرة القدم المستديرة عن موعد مباراة النصر والزمالك منذ أشهر طويلة، حيث تترقب الجماهير المصرية والسعودية القمة المرتقبة بين الزمالك والنصر، والمُقامة لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية 2023.

موعد مباراة النصر والزمالك في البطولة العربية 2023

كريستيانو رونالدو عبّر عن قدراته جليًا في المباراة الأخيرة للعالمي أمام الاتحاد المنستيري وأحرز هدف الفوز، الذي سيُضفي إثارة خاصة على مباراة الزمالك، والتي تكمن أهميتها في حسم هوية المتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

يتقاسم النصر صدارة الترتيب رفقة مواطنه الشباب بـ4 نقاط لكل منهما، في حين يمتلك الزمالك 3 نقاط، والسبيل الوحيد لضمان التأهل دون الدخول في حسابات معقدة بالنسبة للفارس الأبيض، هو الفوز على زملاء "الدون" بملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

طرق حجز وأسعار تذاكر البطولة العربية للأندية 2023 "كأس الملك سلمان"

شهدت مباريات الزمالك والنصر في البطولة العربية حضورًا جماهيريًا كبيرًا حتى الآن، ومن المتوقع أن يستمر الأمر بل ويزداد لتكون المدرجات كلها ممتلئة عندما يلتقي الكبيران في تلك المواجهة الحاسمة المرتقبة بشدة.

إذا كنت تريد حجز تذكرة لحضور مباراة النصر والزمالك، ففي هذا التقرير من "العين الرياضية" تجد كل التفاصيل التي تحتاجها.

ما طرق حجز وشراء تذاكر مباراة النصر والزمالك في البطولة العربية للأندية 2023؟

منصة "تيكت ميكس" هي الوسيلة الوحيدة المتاحة لشراء تذاكر مباراة النصر والزمالك في البطولة العربية للأندية 2023.

بمجرد الدخول إلى البوابة المخصصة لمباريات البطولة العربية ستختار مواجهة الزمالك والنصر، وبعدها تقوم بتسجيل الدخول واختيار مقعدك في المدرجات.

بعد ذلك سيتعين عليك اختيار طريقة الدفع، ومن ثم يتسنى لك طباعة التذكرة والتواجد في مدرجات ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

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ومن المقرر أن تتاح التذاكر للجماهير بداية من مساء يوم الأربعاء 2 أغسطس/ آب 2023.

ما أسعار تذاكر مباراة النصر والزمالك في البطولة العربية للأندية 2023؟

تتراوح أسعار تذاكر مباراة الزمالك والنصر بين 20 ريالًا للفئة الأدنى، و1200 ريالًا للفئة الأعلى الممثلة في منصة كبار الزوار.

وبين هذا وذاك تجد تذاكر الفئة الذهبية والتي تقدر قيمتها بـ550 ريالًا سعوديًا، بجانب تذاكر منصة "بريميوم" البالغ سعرها 100 ريال سعودي فقط.

أسعار تذاكر مباراة النصر والزمالك

الدرجة الموحدة 1: 20 ريالًا

الدرجة الموحدة 2: 50 ريالًا

بريمم: 100 ريال

المنصة الذهبية: 550 ريالًا

منصة كبار الزوار: 1200 ريالًا

متى موعد مباراة النصر والزمالك في البطولة العربية للأندية 2023؟

تقام مباراة النصر والزمالك مساء الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وتنطلق صافرة بداية القمة المرتقبة في السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، السابعة بتوقيت أبوظبي.