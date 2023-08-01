بالفيديو والصور قوات الاحتلال تعدم طفلاً قرب بلدة السموع جنوب الخليل

أعدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء 1/8/2023، طفلاً بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في محطة الحافلات في منطقة "أشتموع" قرب الخليل بالضفة المحتلة.

ووفقاً للقناة 14 الإسرائيلية، فقوات الاحتلال أطلق النار تجاه الطفل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في منطقة أشتموع قرب الخليل.

وفيما بعد أعلنت وزارة الصحة أنها تبلغت رسمياً من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الطفل محمد فريد شوقي الزعارير (١٥ عاماً)، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة السموع جنوب الخليل.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من استشهاد الشاب مهند المزارعة (20 عاما) من بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة، في عملية إطلاق نار نفذها في مستوطنة "معالي أدوميم"، أسفرت عن إصابة 6 مستوطنين بجراح متفاوتة الخطورة.





