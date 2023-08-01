العراق يعلن عن كميات الصادرات النفطية خلال الشهر الماضية

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، أن مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (106) ملايين ( 755) ألفا و(169) برميلاً، بإيرادات بلغت (8.293) مليارات دولار.

وبلغ مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي، وفق بيان لوزارة النفط العراقية، من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق (105) ملايين و(487) ألفا و610) براميل.

كما وبلغت الكميات المصدرة الى الأردن (344) الفا و(804) براميل فيما كانت الصادرات من القيارة (922) ألفاً و(755) برميلاً.

ووصل معدل الكميات اليومية المصدرة (3) ملايين و (444) ألف برميل في اليوم، كما وبلغ معدل سعر البرميل الواحد (77.69 ) دولاراً، بحسب بيان النفط العراقية.