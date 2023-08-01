بالفيديو قوات الاحتلال تعتقل أشقاء منفذ عملية "معاليه ادوميم" في العيزرية

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أشقاء مهند المزارعة منفذ عملية "معاليه ادوميم" من العيزرية بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات الجنود اقتحموا منزل عائلة الشهيد المزارعة منفذ عملية إطلاق النار في مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس.

وأشارت إلى أن القوات اعتقلت اشقاءه سليمان ومؤيد، ونقلتهما إلى جهة غير معروفة.

وبحسب المصادر، فقد اخذت قوات الاحتلال مقاسات البيت، تمهيدًا لهدمه في وقت لاحق.

ونفذ الشهيد مهند المزارعة (20 عامًا) عملية إطلاق نار في المستوطنة المذكورة شرق القدس، اسفرت عن إصابة خمسة مواطنين بينهم اثنين بحالة خطرة، قبل أن يتمكن جندي إسرائيلي من إطلاق النار عليه، واستشهاده.