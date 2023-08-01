بالفيديو قوات الاحتلال تداهم منزل "مهند المزراعة" منفذ عــمــلــية "معاليه أدوميم"

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزل عائلة الشهيد مهند المزارعة في بلدة العيزرية بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات الجنود اقتحموا منزل عائلة الشهيد المزارعة منفذ عملية إطلاق النار في مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي المواطنين.

وأشارت إلى أن القوات احتجزت اشخاص من أقارب الشهيد.

ونفذ الشهيد مهند المزارعة (20 عامًا) عملية إطلاق نار في المستوطنة المذكورة شرق القدس، اسفرت عن إصابة خمسة مواطنين بينهم اثنين بحالة خطرة، قبل أن يتمكن جندي إسرائيلي من إطلاق النار عليه، واستشهاده.