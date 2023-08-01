الاحتلال يمنع دخول العمال الفلسطينيين إلى مستوطنة "معاليه ادوميم"

أصدرت بلدية مستوطنة "معاليه أدوميم" في مدينة القدس، اليوم الثلاثاء، قرارًا بمنع دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنين، بذريعة تنفيذ عملية إطلاق نار فيها، أسفرت عن إصابة مستوطنين.

وبحسب موقع القناة (7) العبرية، فإن "بلدية معاليه أدوميم قررت منع دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنة حتى إشعار آخر، رداً على عملية إطلاق النار التي أدت لإصابة 6 بينهم 2 خطيرة".

هيئة الشؤون المدينة الفلسطينية، أبلغت، وزارة الصحة الفلسطينية، عصر اليوم، استشهاد الشاب مهند المزارعة (20عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في هذه المستوطنة المقامة على أراضي المواطنين.