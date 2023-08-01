منفذ عملية إطلاق النار قرب "معاليه أدوميم"

الجهاد الإسلامي تنعي الشهيد مهند المزارعة من القدس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:48 م
01 اغسطس 2023
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نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيد البطل مهند محمد المزارعة (20 عاماً)، منفذ عملية إطلاق النار البطولية قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس المحتلة.

وأكدت، أن هذه العملية جاءت رداً طبيعياً ومشروعاً على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا على امتداد أرضنا المحتلة، والانتهاكات المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك.

وشددت، على أن هذه العملية المباركة تبعث برسالة شعبنا وإرادته القوية في وجه المؤامرات التي تستهدف قضيته، وأن مقاومتنا حاضرة للرد على جرائم الاحتلال، وإن النصر ينبت حيث يرويه الدم.

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