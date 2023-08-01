بسبب الحر.. وفاة 17 شخص في كوريا الجنوبية

توفي 17 شخصًا في كوريا الجنوبية، جراء موجة الحر الشديد التي تشهدها البلاد منذ منتصف يوليو/تموز الماضي، بحسب ما أعلنت السلطات الكورية.

وقالت السلطات الكورية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن موجة الحر المتواصلة تسببت بموت 17 شخصًا.

وأكدت أن معظم الوفيات كانت من المزارعين وكبار السن، الذين يعملون في الخارج تحت الحر الشديد.

وتشهد كوريا الجنوبية موجة حر قياسية منذ منتصف يوليو/تموز المنصرم، حيث سجلت الحرارة 35 درجة في مناطق عدة من البلاد.

وتعد مقاطعة جيونغسانغ الشمالية، الأكثر تأثرًا بموجة الحر، حيث توفي بسببها 7 مزارعين كبار في السن.