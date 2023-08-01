قاسم: العمليات الفدائية تطبيق فعلي بأن المسجد الأقصى خط أحمر

علق الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، مساء اليوم الثلاثاء1/8/2023م، على عملية اطلاق النار قرب "مستوطنة معاليه ادوميم" شرق مدينة القدس.

وقال قاسم في تصريح صحفي:" إن المقاومة الباسلة تضرب من جديد في القدس ، رداً على الحرب الدينية التهويدية على مقدساتنا وعلى المسجد الأقصى المبارك".

وشدد على أن هذه العمليات تطبيق فعلي لما نعلنه من أن المسجد الأقصى خط أحمر، مؤكداً أن تصعيد العدوان عليه سيواجه بمزيد من الفعل الفدائي من شعبنا ومقاومته.

وأُصيب خمسة مستوطنين "إسرائيليين" بجراح، عصر اليوم الثلاثاء1/8/2023م، في عملية إطلاق نار شرق مدينة القدس المحتلة.

وبحسب "نجمة داوود الحمراء"، فإن عدد الاصابات في عملية اطلاق النار قرب مستوطنة معاليه ادوميم ارتفع إلى 5 جراح اثنين منهم خطيرة و3 متوسطة.

بدورها، أكدت القناة 14 "الإسرائيلية"، ارتقاء المنفذ عقب اطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال "الإسرائيلي".