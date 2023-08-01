الاحتلال ينقل 5 من أسرى "نفق الحرية" إلى سجون أخرى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:22 م
01 اغسطس 2023
ارشيفية
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أفادت مؤسسة مهجة القدس، اليوم الثلاثاء، بأن مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني نقلت 5 من أسرى "نفق الحرية" إلى سجون أخرى.

وذكرت مهجة القدس في بيان صحفي، أن الأسرى الذين نقلهم الاحتلال هم:

 

  1.  الأسير المجاهد/ محمود عبد الله علي عارضة، من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، من عزل سجن إيشل إلى عزل سجن رامون، مهندس عملية نفق جلبوع، (الطريق إلى القدس).
  2.  والأسير المجاهد/ أيهم فؤاد نايف كمامجي من بلدة كفر دان بمحافظة جنين؛ من عزل سجن إيشل إلى عزل سجن أيالون.
  3.  والأسير المجاهد/ قصي ربيع محمد مرعي من مخيم جنين بمحافظة جنين؛ من عزل سجن مجدو إلى عزل سجن رامون.
  4.  والأسير المجاهد/ علي محمد نظمي أبو بكر من بلدة يعبد بمحافظة جنين؛ من عزل سجن مجدو إلى عزل سجن رامون.
  5.  والأسير المجاهد/ محمد محمود نظمي أبو بكر من بلدة يعبد بمحافظة جنين؛ من عزل سجن أيالون إلى عزل سجن ريمونيم.
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