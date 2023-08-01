الاحتلال ينقل 5 من أسرى "نفق الحرية" إلى سجون أخرى

أفادت مؤسسة مهجة القدس، اليوم الثلاثاء، بأن مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني نقلت 5 من أسرى "نفق الحرية" إلى سجون أخرى.

وذكرت مهجة القدس في بيان صحفي، أن الأسرى الذين نقلهم الاحتلال هم: