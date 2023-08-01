164 حالة اعتقال وهدم 37 منشأة فلسطينية في القدس خلال تموز الماضي

واصل الاحتلال الصهيوني خلال شهر تموز/ يوليو الماضي اعتداءاته في مدينة القدس، لاسيما اقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك، وسياسة الاعتقالات والإبعاد وهدم المنازل.

واقتحم 6558 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس، خلال شهر تموز 2023، وهو الرقم الأعلى منذ بداية العام الحالي مقارنة بالشهور الأخرى، بحسب توثيق شبكة "القسطل" الإخبارية.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

ويوم الخميس 27/7، اقتحم 2180 مستوطناً المسجد الأقصى المبارك تقدمهم وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، بحماية معززة من شرطة الاحتلال الخاصة، إحياء لما يسمونه ذكرى "خراب الهيكل".

وأبعدت سلطات الاحتلال خلال الفترة ذاتها 21 مواطنًا فلسطينيًا من القدس، غالبيتهم عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى، لفترات متفاوتة؛ أبرزهم نائب مدينة أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات.

ومنعت سلطات الاحتلال أكثر من 7 مقدسيين من السفر خارج فلسطين، لحجج واهية.

وفي سياق متصل، هدمت قوات وبلدية الاحتلال 37 منشأة ومنزلًا فلسطينيًا في مختلف أنحاء القدس، ما تسبب بـ "تشريد" العشرات من العائلات والأطفال وتركهم بدون مأوى.

واعتقلت قوات الاحتلال 164 مواطنًا من محافظة القدس؛ بينهم 24 طفلًا و3 سيدات، كما أصدرت محاكم الاحتلال أحكامًا بالحبس المنزلي على 25 فلسطينيًا.

وأصدرت محاكم الاحتلال خلال شهر تموز الماضي، أحكامًا متفاوتة بالسجن الفعلي بحق 27 أسيرًا من مدينة القدس، إلى جانب 11 قرار اعتقال إداري (بدون تهمة).

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في أكثر من 61 نقطة تماس، أصيب خلالها العشرات من المواطنين الفلسطينيين بجراح متفاوتة.