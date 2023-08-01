"الرابطة الإسلامية" تفتتح حملة الإرشاد الأكاديمي لخريجات الثانوية العامة في جامعات غزة 

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:39 م
01 اغسطس 2023
"الرابطة الإسلامية" تفتتح حملة الإرشاد الأكاديمي لخريجات الثانوية العامة في جامعات غزة 
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افتتحت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء1/8/2023م، الحملة الإرشادية لطالبات الجامعات بعنوان "أرشدني" في جامعة الأقصى بغزة على أن تستكمل في باقي الجامعات. 

و بينت مسؤولة ملف الجامعات في الإقليم أ.أمل شلح، أن الهدف من الحملة  تعريف الطلبة الجدد  بالتخصصات الموجودة و المنح المتوفرة ومساعدتهم في التسجيل و إرشادهم إلى مباني و مرافق الجامعة لتيسير بداية حياتهم الجامعية . 

و أكدت شلح على أن الرابطة الإسلامية ستبقى دوماً مساندة للطلبة خلال مسيرتهم التعليمية الجامعية بكافة الإمكانيات و الوسائل .

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