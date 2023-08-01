بدء تعبئة 50 شيقلاً لمنتفعي الشؤون من مشتركي العدادات الذكية ..وتنويه لمن لم يستفيد

أعلنت شركة توزيع الكهرباء اليوم الثلاثاء 1/8/2023 ، عن تنفيذ المرحلة الأولى بخصوص منح مشتركي العدادات الذكية المنتفعين من الشؤون الاجتماعية شحنة بقيمة ( 50 ) شيكل، وذلك بناءً على كشف وزارة التنمية الاجتماعية كونها الجهة المخولة بتنسيب الاشتراكات المرشحة للاستفادة.

وبينت شركة التوزيع انه سيتم تحديث الكشف شهرياً من خلال قاعدة البيانات الحكومية بشكل الكتروني.

وبينت انه سيتم تنفيد للقرار الحكومي الصادر بتاريخ 14يونيو 2023، علماً بأن تنفيذ المنحة سيتم بشكل آلي وشهري للمنتفعين من خدمة العدادات الذكية دون الحاجة لمراجعة الشركة ـ مع الإشارة بأنه لن يتم استقطاع أي مبالغ من المنحة الحكومية المقدمة للمشتركين.

وطالبت الشركة الأخوة المشتركين منتفعي الشئون الاجتماعية غير المستفيدين من المنحة ضمن المرحلة الأولى نظراً لعدم استيفاء الشروط, زيارة موقع الشركة الالكتروني www.gedco.ps لتحديث بياناتهم والاطلاع على شروط الانتفاع.