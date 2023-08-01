بالصور عائلة أبو قوطة عشيرة السطرية تصدر بياناً تعقب فيه على نتائج تحقيق حادثة وفاة أبنها!

أصدرت عشيرة السطرية -عائلة ابو قوطة اليوم الثلاثاء 1/8/2023 بياناً عقبت خلاله على نتائج التحقيقات التي صدرت عن مكتب الاعلام الحكومي بغزة بعد حادثة وفاة ابنها شادي ابو قوطة .

وقالت العائلة خلال بيان لها "تلقينا عشيرة السطرية -عائلة ابو قوطة بارتياح بالغ نتائج وقرارات لجنة التحقيق الرسمية التي تشكلت بقرار حكومي للتحقيق في ظروف وفاة أبنا المرحوم بإذن الله شادي أبو قوطة" .

واشادت العائلة بالقرارات وتقدمت بشكرها للجنة التحقيق والحكومة بغزة ولحركة حماس التي كان لمواقفها لحظة الحدث اثر بالغ وكبير في مواساة العائلة وذوي الفقيد .

وتقدمت العائلة بالشكرلجميع الفصائل والقوى والعشائر على التضامن الكامل ، مؤكدةً على ضرورة استمرار الاجراءات الرسمية والشرعية حتى احقاق الحق كاملا والله الموفق والمستعان .



