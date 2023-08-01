صحيفة عبرية: عقيلة البرغوثي تقود حراكاً لدعم زوجها رئيساً للسلطة

أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 1-7-2023، أن فدوى البرغوثي عقيلة القيادي في حركة "فتح" مروان البرغوثي، المعتقل في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، تعمل لدعم زوجها ليكون رئيسًا للسلطة الفلسطينية خلفًا للرئيس محمود عباس في حال قرر إنهاء ولايته.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن البرغوثي عقدت في الأسابيع الأخيرة مع كبار المسؤولين في الدول العربية ودبلوماسيين من الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا، اجتماعات مختلفة، وطلبت منهم العمل من أجل إطلاق سراح زوجها من سجون الاحتلال.

ونقلت عن مصادر مقربة من البرغوثي قولها: "إن سلسلة اللقاءات التي عقدتها كانت تهدف أيضًا إلى ترسيخ دعم دولي لزوجها باعتباره الشخص الذي سيترأس السلطة الفلسطينية بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي محمود عباس".

وقالت الصحيفة: "إن اسم البرغوثي يظهر دائمًا عند كل حديث عن خليفة الرئيس عباس، لرئاسة السلطة الفلسطينية، وكان بنفسه أعلن في عدة مناسبات أنه ينوي الترشح لمنصب الرئاسة".

ويُشار إلى أنه خلال استطلاعات رأي نشرت خلال السنوات الأخيرة، تلقى البرغوثي دعمًا واسعًا وبأغلبية تزيد عن 60% مقارنة بأي مرشح آخر.

ووفقاً للصحيفة العبرية، فإن مروان البرغوثي يحظى بشعبية خاصة بين جيل الشباب والجيل الأوسط بين الفلسطينيين حاليًا.

جدير ذكره أنه يقضي البرغوثي حكمًا بالسجن 5 مؤبدات و40 عامًا أخرى حيث تتهمه قوات الاحتلال بالمسؤولية عن سلسلة من العمليات الفدائية خلال انتفاضة الأقصى التي اندلعت نهاية عام 2000.