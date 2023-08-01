العمل الحكومي : إحالة جميع المتسببين بحادثة وفاة أبو قوطة للنيابة العامة وقبول استقالة رئيس بلدية خانيونس

صادقت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة اليوم الثلاثاء 1/8/2023 على إنفاذ كافة التوصيات التي صدرت عن لجنة التحقيق المكلفة بحادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة ، مشيرةً ان توصياتها لن تمس بما يمكن أن تخرج به ال نيابة العامة في تحقيقها الجنائي الذي ما يزال جارياً، .

وقرر العمل الحكومي بغزة إحالة جميع المتسببين بالحادثة للنيابة العامة، إضافةً لمن تم تحويلهم سابقاً، أياً كانت صفتهم أو موقعهم الوظيفي، وإتخاذ المقتضى القانوني كاملاً وفق ما تخلص له النيابة العامة ، بالإضافة الى قبول استقالة رئيس بلدية خان يونس وأعضاء المجلس البلدي.

وحمل العمل الحكومي بلدية خانيونس المسؤولية الشاملة عما جرى، جراء القصور والإهمال، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية خلال تنفيذ مهمة إزالة التعدي، ما أدى لوفاة المواطن/ شادي أبو قوطة رحمه الله ، مطالبةً من جهات الاختصاص إقالة اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم خانيونس.

وأوصت اللجنة بحصر عملية إزالة التعديات ومتابعاتها والإشراف عليها بأعلى مستوى إداري في الهيئة المحلية والشرطة (رئيس البلدية، مدير شرطة المحافظة) ، بالإضافة لإصدار دليل إجراءات تنفيذي ناظم لمهمة إزالة التعديات يبين الإجراءات الواجب اتباعها ومسؤولية الأطراف المشاركة فيها.

*كما أوصت اللجنة ببعض التوصيات العامة تمثلت فيما يلي:*

🔻أولاً/ حصر عملية إزالة التعديات ومتابعاتها والإشراف عليها بأعلى مستوى إداري في الهيئة المحلية والشرطة (رئيس البلدية، مدير شرطة المحافظة).

🔻ثانياً/ إصدار دليل إجراءات تنفيذي ناظم لمهمة إزالة التعديات يبين الإجراءات الواجب اتباعها ومسؤولية الأطراف المشاركة فيها.

🔻ثالثاً/ إلزام الجهة المختصة في الهيئة المحلية باستنفاد الجهد، وبذل أقصى ما يمكن لإيجاد حلول مع المواطنين بشأن إزالة تعدياتهم طوعاً قبل الشروع في الإزالة بقوة القانون، مع وجوب إعداد مذكرة عرض للإزالة تشتمل على كافة الإجراءات والتدابير التي تم إتخاذها مع المواطن.

🔻رابعاً/ تكليف وزارة الحكم المحلي بوضع إطار ناظم للعلاقة بين الهيئات المحلية واللجان الشعبية بالمخيمات، لتحديد الصلاحيات والمسئوليات وإجراءات العمل.

🔻خامساً/ تكليف وزارة الحكم المحلي بالتعميم على الهيئات المحلية بتعزيز التواصل المجتمعي، وتفعيل لجان الأحياء في معالجة حالات إزالة التعديات.

♦️*ختاماً* فإننا في رئاسة متابعة العمل الحكومي نؤكد على التزامنا بإنفاذ كافة هذه الإجراءات ووقوفنا إلى جانب عائلة الفقيد في مصابهم الذي آلمنا جميعا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.

*رئاسة متابعة العمل الحكومي*