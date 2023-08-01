أبو عاذرة لـ "فلسطين اليوم": سنوزع قرطاسية لجميع طلبة "الأونروا" وتعيين معلمين جدد بعقود دائمة

أكّد مدير عام برنامج التربية والتعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة "الأونروا"، فريد أبو عاذرة، اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023، أنّ الوكالة تنوي ضمن خطتها توزيع قرطاسية مدرسية على جميع طلبتها مع بداية الفصل الأول من العام الدراسي 2023- 2024.

وبيّن أبو عاذرة في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن عدد طلبة مدارس "الأونروا" في غزة ما يقارب من 299 ألفاً، مشيراً إلى أن الفصل الأول من العام الدراسي الجديد 2023-2024 يبدأ بتاريخ 26 أغسطس الجاري.

وأشار أبو عاذرة إلى أنّ إدارة "الأونروا" تعمل الآن على تعيين معلمين جدد بنظام عقود دائمة، على أن يباشروا عملهم مع في اليوم الأول من الفصل الأول من العام الدراسي الجديد، لكنه لم يُحدد عددهم إلى حين الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لذلك.

والأحد الماضي، حذّر مسؤول في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من حدوث مجاعة حقيقية في قطاع غزة الأشهر المقبلة حال استمرت الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة الأممية.

وقال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للأونروا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ((شينخوا)): إن مليون و200 ألف لاجئ فلسطيني في القطاع يتلقون بشكل دوري مساعدات غذائية من الوكالة من بينهم حوالي 800 ألف لاجئ لا يستطيعون توفير وجبتين غذائيتين يومياً.

وأضاف أبو حسنة: "هناك احتمال كبير أن تتوقف المساعدات التي يتم تقديمها للاجئين الفلسطينيين في ظل التقليصات التي طالت كافة المنظمات الأممية بما فيها برنامج الغذاء العالمي، مما يعني بأن مجاعة حقيقية سيشهدها سكان قطاع غزة خلال الأشهر المقبل.".

وتابع: "نحن أمام ثلاثة أشهر خطيرة قادمة من سبتمبر حتى ديسمبر، حيث لن يكون بإمكاننا دفع الرواتب وقد تتأثر البرامج والخدمات وسيكون هناك تأثيرات خطيرة على الاستقرار الإقليمي في المنطقة".