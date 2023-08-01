موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023- وهل هناك أسماء جديدة؟

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة 2023 ومخصصات الشؤون الاجتماعية أخباره تلقى أهمية واسعة وكبيرة لدى سكان قطاع غزة بسبب الوضع المعيشي الصعب، فقد أعلن مؤخراً وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، عن انتهاء كافة إجراءات صرف شيكات الشؤون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وعملية صرفها ستكون قبل نهاية الشهر المنصرم يوليو 2023

ويشار إلى أن أخر دفعة تم صرفها لمستفيدي الشؤون الاجتماعية، كانت نهاية شهر رمضان المبارك 2023م

ويبلغ عدد منتفعي مخصصات الشؤون في الضفة الغربية وقطاع غزة 116 ألف أسرة، 81 ألفًا من غزة، و36 ألفًا من الضفة، وغالبيتهم من كبار السن وذوي الإعاقات والأمراض المزمنة.

ويذكر أن الوزارة ملزمة بصرف شيكات الشؤون الاجتماعية على أربع دفعات في كل عام -معدل كل 3 شهور-، وكان من المفترض صرفها نهاية شهر 6 لهذا العام.

وعن المنحة القطرية الأسماء الجديدة المستفيدة منها، قالت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم التنمية الاجتماعية أرسلت الوزارة كشوفات للاعتماد من قبل اللجنة القائمة على صرف المنحة القطرية وتشمل 132 ألف مسجل للمنحة وتم إرسالها كاملة للفلترة والاعتماد.

وأشارت إلى أنه تم اعتماد من بين العدد 42 ألفاً - 14 ألف اسم جديد مستفيد من الشؤون الاجتماعية.

وبشأن من تم اعتمادهم ، بينت أنه يوجد هناك 10 آلاف معتمد على نظام المنحة القطرية ولكن يفقد رقم الجوال وهؤلاء فقدوا حقهم في الدفعة وهو ما دفعنا لفتح رابط لتحديث البيانات ، موضحةً أن سبب توقف رابط التحديث البيانات بسبب خلل فني نتيجة الضغط عليه في أول يومين من افتتاحه، وقريباً سيعود للعمل بعد الانتهاء من الإصلاحات.