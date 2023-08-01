خبير أمريكي: أخطأنا في تقدير قوة روسيا

أكد الخبير السياسي الأمريكي، جون ميرشايمر، اليوم الثلاثاء 1-8-2023، أن الدول الغربية أخطأت في تقدير فعالية العقوبات التي فرضتها ضد روسيا.

واعتقد الخبير، في مقابلة مع موقع Grayzone، بأن مثل هذه التصرفات كانت "سوء تقدير جدي" من جانب الغرب.

وقال: "إن الجانب الروسي نفسه، لم يكن يتوقع أنه سيكون قادرا على التعامل مع هذه العقوبات بهذه الطريقة.

وأضاف ميرشايمر: " حتى التطبيق الناجح للقيود من قبل الدول الغربية لن يكسر روسيا ولن يساعد في إلحاق هزيمة جدية بها".

وتابع: "أعتقد أن أداء روسيا كان أفضل حتى مما توقعته هي بنفسها، وبالتأكيد أفضل مما كان في توقعاتي".

ورأى الخبير، أن سبب هذا الوضع بسيط للغاية، وهو أنه تعتقد روسيا أنها تواجه تهديدا وجوديا في أوكرانيا.

وأشار ميرشايمر إلى أن روسيا، كانت في وضع ممتاز سمح لها بالالتفاف على جميع العقوبات الغربية.