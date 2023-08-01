مقتل 17 عاملاً في الهند بسقوط رافعة

أعلنت القوة الوطنية لمواجهة الكوارث في الهند، اليوم الثلاثاء 1-8-2023، مقتل 17 عاملا ًعلى الأقل بعد سقوط رافعة على طريق سريع قيد الإنشاء قرب مدينة مومباي في غرب البلاد.

وقالت "قوة مواجهة الكوارث": "إن الرافعة انهارت على ألواح خرسانية كبيرة خلال الليل، لتسقط مع الحطام على عمال كانوا يعملون في طريق "سمرودهي" السريع في ولاية مهاراشترا".

وبدورها، ذكرت السلطات المحلية في الهند، أنه تم انتشال 17 جثة فيما نقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى.

وكانت أظهرت مقاطع فيديو تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، رجال إنقاذ وهم يعملون وسط أكوام من عوارض فولاذية مشوهة في موقع الحادث بضواحي مومباي.