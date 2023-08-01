ماذا علق ماني على انتقاله للدوري السعودي؟

عبر النجم السنغالي، ساديو ماني، عن حزنه بسبب الطريقة التي رحل بها عن فريق بايرن ميونخ الألماني إلى الدوري السعودي.

وكان قد انتقل ماني للعب بصفوف نادي النصر السعودي وبجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال ماني في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "رحيلي عن بايرن ميونخ يؤلمني، كنت أتمنى أن تكون النهاية مختلفة".

وأضاف ماني: "أعلم أنه كان بإمكاني مساعدة الفريق هذا الموسم، أردت إثبات ذلك للجميع، لكن في النهاية أتمنى التوفيق للنادي والمشجعين في كل البطولات المختلفة".

ويُشار إلى أنه وصل ماني إلى دبي الاثنين للخضوع لفحوصات طبية، قبل انضمامه بشكل رسمي إلى النصر السعودي بعقد يمتد إلى 2027.

