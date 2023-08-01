ارتفاع أسعار الذهب اليوم وترقب قرارات مهمة الأسبوع الجاري

شهدت أسعار الذهب عالمياً اليوم الثلاثاء 1/8/2023 انخفاضاً في ظل ارتفاع الدولار الأميركي، وسط يترقّب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع، بحثاً عن إشارات حول المدة التي يمكن أن يستمرّ فيها رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

سعر الذهب انخفض في المعاملات الفورية بنسبة 0.1%، إلى 1963.04 دولاراً للأونصة، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.4%، لتصل إلى 1962.90 دولاراً للأونصة

أسعار الذهب في تموز/يوليو ،أغلقت على ارتفاعٍ بنسبة 2.3%، وهو أكبر ارتفاع شهري في 4 أشهر، بفعل توقّعات المستثمرين باقتراب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة، من قِبَل البنوك المركزية العالمية.

وتعزّز أسعار الفائدة المنخفضة الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3%، لتصل إلى 24.70 دولار للأونصة. واستقر البلاتين عند 948.77 دولاراً، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.3%، ليبلغ 1278.04 دولاراً.