 مقاومون يطلقون النار تجاه مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله

أطلق مقاومون، فجر اليوم الثلاثاء 1-8-2023، النار تجاه مستوطنة "بيت إيل" شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان، أن مقاومين أطلقوا النار تجاه بوابة مستوطنة "بيت إيل" شمال محافظة رام الله والبيرة.

ولم تبلغ المصادر عن وقوع إصابات في صفوف جيش الاحتلال.

جدير ذكره أنه بشكل شبه يومي يقوم مقاومون بإطلاق النار تجاه حواجز جيش الاحتلال المنتشرة في مختلف أنحاء الضفة المحتلة، إضافة لاستهداف المستوطنين المتطرفين الذين يعيثون خراباً ويسعون بشكل دائم للسيطرة على أراضي المواطنين.