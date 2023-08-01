بالفيديو ياباني ينفق آلاف الدولارات ليتحول إلى كلب!

من المتعارف أن الكثير من الناس يحبون الكلاب، ولكن أن يجلعك ذلك أن تصل لدرجة أن تنفق 22 ألف دولار أمريكي لكي تتحول إلى كلب، فالأمر غريب جداً!

مواطن ياباني معروف باسم Toco "توكو" نشر مقطع فيديو له عبر حسابه على يوتيوب، والذي يضم قرابة 30 ألف مشترك، يظهر فيه خلال اصطحابه في نزهة على الأقدام وقد تحول لكلب، حيث أقدم على شم الكلاب الأخرى في الحديقة وتدحرج على الأرض.

وقال توكو قبل النزهة: إنه يشعر بالتوتر والخوف قليلا من المغامرة في الهواء الطلق، لكن الفيديو أظهر أنه تلقى ترحيبا حارا من قبل المارة وحتى الكلاب الأخرى".

وكشف توكو أنه أنفق 22 ألف دولار أمريكي أو ما يعادل مليوني ين ياباني على زي كامل، يجعله يبدو ككلب حقيقي.

وأضاف: "إنه يستمتع بفعل الأشياء التي لا يفعلها سوى الكلاب".

يُشار إلى أنه حصل فيديوهات توكو، مرتديا زيا كاملا ككلب، على آلاف المشاهدات عبر مواقع التواصل، ورغم ذلك، رفض الكشف عن هويته الحقيقية خوفا من أن يحكم عليه الأشخاص الذين يعرفهم، وفق تعبيره.