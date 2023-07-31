سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023، يبحث الكثير من الأشخاص عن سع الدولار مقابل الليرة السورية بتعاملات صباح اليوم، الثلاثاء، لذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" التحديث الجديد لأسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء السورية

سعر الدولار في سوريا اليوم

انخفض سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية بشكل طفيف، فيما تحاول الليرة السورية التماسك لليوم الثاني على التوالي .

وكانت الليرة السورية قد شهدت انهيار حاد على مدار الأسبوع الفائت في مواجهة الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية ليتجاوز سعر الدولار الواحد حاجز 13500 ليرة سورية، على خلفية قرارات البنك المركزي السوري بتحريك سعر الدولار مقابل الليرة السورية، ضمن خطته لتوحيد سعر الصرف .

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك رسميا 8542 ليرة بدلاً من 6532 ليرة، وفقا لنشرة المصارف.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي رسميا قبل أيام 9900 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

تراجع سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم في السوق السوداء إلى 13 ألف ليرة للشراء و 13.200 ألف ليرة للبيع مقابل 13.050 ألف ليرة للشراء و 13250 ليرة للبيع أمس.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 1.3 مليون ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وتراجع سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 14317 ليرة للشراء و 14543 ليرة للبيع مقابل 14372 ليرة للشراء و 14598 ليرة للبيع أمس.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 480 ليرة للشراء و 490 ليرة للبيع .