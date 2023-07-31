سعر غرام الذهب في مصر النهاردة الثلاثاء 1 أغسطس 2023، يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري، حيث تحظى أسعار الذهب في مصر باهتمام كبير، لا سيما التجار ومحلات الصاغة، والأشخاص المقبلين على الزواج، لذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب في مصر كما جاءت في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء.

أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفاً مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء رغم تراجعه عالميا في المعاملات الفورية 2% إلى 1954.79 دولار للأوقية، مما يشير إلى استمرار حالة التذبذب والارتباك التي يعاني منها المعدن النفيس منذ الأسبوع الماضي في الأسواق المصرية.

وتتباين أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من منطقة إلى أخرى وحسب نوع الذهب ونوع القطعة الذهبية كذلك من جرام إلى آخر.

وفيما يتعلق بسعر الذهب بالمصنعية في مصر يضاف إلى السعر المعلن ما بين 70 إلى 130 جنيها حسب نوع القطعة الذهبية.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 2450 جنيها للبيع و 2457 جنيها للشراء مقابل 2446 جنيها للبيع و 2457 جنيها للشراء أمس وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1838جنيها للبيع و 1843جنيها للشراء مقابل 1834جنيها للبيع و 1843 جنيها للشراء أمس.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 17200 جنيه للشراء و17152 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 2144 جنيها للبيع و 2150 جنيها للشراء مقابل نحو 2140 جنيها للبيع و 2150 جنيها للشراء أمس.

أسعار الذهب عالميا

عالميا، اتجهت أسعار الذهب اليوم إلى تحقيق أكبر مكاسب في 4أشهر مع تزايد التوقعات بأن البنوك المركزية العالمية الرئيسية تقترب من إنهاء تشديد السياسة النقدية الحالية وموجات رفع أسعار الفائدة.